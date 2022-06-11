حوادث
السجن لمتهم بسرقة الفتيات
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومسك واستهلاك المخدرات. وتقدمت الضحية الأولى بشكاية أمام الشرطة القضائية، أكدت فيها أنها كانت جالسة بحديقة محمد الخامس، فاقترب منها المتهمأكمل القراءة »
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