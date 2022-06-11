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حوادث

مصرع امرأة سقطت من سطح بناية

منذ 3 دقائق
فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو بحثا في ملابسات وحيثيات سقوط امرأة في ظروف غامضة من سطح ببناية بحي القصبة بالمدينة العتيقة، قبل نقلها على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس ووفاتها بغرفة الإنعاش، بعد مدة قصيرة من وصولها إليه. واستمعت في محضر إلى أفراد عائلة الضحيةأكمل القراءة »


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