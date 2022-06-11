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التازي وزوجته في التحقيق التفصيلي

منذ 3 دقائق
احتمال تغيير قاعة الاستنطاق بسبب كثرة المحامين أمام تضارب مصالح المتهمين مثل الطبيب التازي، أول أمس (الخميس)، أمام قاضي التحقيق، للاستماع إليه تفصيليا حول وقائع ملف الاتجار بالبشر، الذي يتابع من أجله، رفقة زوجته وشقيقه وآخرين. وعلمت “الصباح” أن التازي عد ثالث متهم استمع إليه في الأسبوع الجاري، ضمن المشتبهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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