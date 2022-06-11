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بشرى لمرضى السرطان

منذ 5 دقائق
استطاع سكان العالم أن يهضموا عبارة أن السرطان لا دواء له، وأنه مرض خبيث وقاتل، وحتى وإن شفي منه المريض بعد معاناة طويلة مع البروتوكول العلاجي، يمكن أن يعود للجسم في أي لحظة، ويسبب الوفاة للمريض، لكن كل هذه الأفكار والاعتقادات سقطت أمام دواء “معجزة”، يرتقب أن يحدث ثورة فيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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