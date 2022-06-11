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الخراطي: الاستهلاك العقلاني ضروري

منذ دقيقتين
رئيس جامعة حقوق المستهلك قال إن التعاون مهم للخروج من الأزمة والحكومة مطالبة بقرارات جريئة  كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، موقفه من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدا أن المستهلك المتضرر، ينتظر القرارات الحكومية والتي يمكن أن تساعد على تخفيف الأزمة. وأوضح الخراطي في حوار معأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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