ملف الصباح
الخراطي: الاستهلاك العقلاني ضروري
رئيس جامعة حقوق المستهلك قال إن التعاون مهم للخروج من الأزمة والحكومة مطالبة بقرارات جريئة كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، موقفه من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدا أن المستهلك المتضرر، ينتظر القرارات الحكومية والتي يمكن أن تساعد على تخفيف الأزمة. وأوضح الخراطي في حوار معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا