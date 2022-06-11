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تدابير استثنائية

منذ دقيقتين
نيران الأسعار تلتهم جسد الفقراء والحكومة تحاول الحد من الأزمة سنت حكومة عزيز أخنوش، تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. وبعد تراجع حدة كوفيد19، ازداد الطلب دوليا على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدوليأكمل القراءة »


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