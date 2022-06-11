الأولى
63 إجراء جديدا للصفقات
لقجع: سنحمي 245 مليار درهم من أيدي المفسدين قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن مرسوم الصفقات العمومية الذي فتحت بشأنه مشاورات موسعة، وقدم عرضا حول قانونه الإطار بالمجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، يهدف إلى محاربة الفساد، واقتصاد الريع وسد المنافذ على المفسدين. وجاء توضيح لقجع، ردا علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا