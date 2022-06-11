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ملف الصباح

المغاربـة ملـوك التبذيـر

منذ دقيقة واحدة
Close-up of an unrecognizable woman sweeping the leftovers of a meal into a blue plastic garbage bin. AdobeRGB colorspace.
رغم غلاء الأسعار يتخلصون من المواد الغذائية في حاويات أزبال ويتباهون في الأسواق الممتازة رغم الارتفاع الصاروخي للأسعار في المواد الغذائية الأساسية، ما زالت ثقافة التبذير تهيمن على سلوك المغاربة، فوتيرة الإنفاق بالأسواق الممتازة والشعبية والمحلات التجارية، تجعل المرء يقسم بأغلظ أيمانه، أن المغرب لا يعيش أزمة الغلاء، بل ماأكمل القراءة »


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