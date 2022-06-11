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ملف الصباح

مقاطعة عفوية

منذ 54 ثانية
3 أسئلة إلى الطيب أعيس * < أعتقد أن الزيادة في الأسعار واقع لا يمكن إنكاره، ولنا مثال في أسعار المحروقات التي يمكن أن تصل 20 درهما في غضون أسابيع، وهذه مسألة حقيقية، ويكفي النظر إلى أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والنقل العمومي، لنكتشف أن هناك زيادات فعلية. الواضح أنأكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية


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