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متطرفون يمنعون لمجرد ببغداد
جماعة دينية متعصبة حاولت اقتحام الحفل وهددت المنظمين بنسفه منع عراقيون متطرفون حفلا غنائيا للفنان سعد لمجرد، كان من المقرر أن ينظم ببغداد، مساء أول أمس (الخميس). وحاول العشرات من المتطرفين المنتمين لجماعة عراقية متعصبة، اقتحام حفل لمجرد، وتجمهروا أمام مدينة “سندباد لاند” السياحية ببغداد، قبل ساعات من انطلاقه، رافضينأكمل القراءة »
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