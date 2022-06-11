مجتمع
مقترح قانون لتجنيس أزواج المغربيات
ما تزال المرأة المغربية غير قادرة على منح حق الجنسية لزوجها الأجنبي، رغم مرور عقود على زواجهما واستقرارهما في المملكة، ما دفع الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى وضع مقترح قانون يقضي بحق المرأة بمنح حق الجنسية لزوجها الأجنبي. واقترح الفريق تعديلات على الفصل 10 من الظهير الشريف، رقم 1.58.250 المتعلقأكمل القراءة »
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