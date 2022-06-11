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مجتمع

العطش “يُبيد” دواوير باليوسفية

منذ 4 دقائق
سكان يتنقلون كيلومترات لجلب قطرات مياه لا تكفي للشرب والسلطات تتفرج لجلب عشرة لترات من الماء، يقطع بوشعيب حيمر، مسافة كيلومترات على متن دراجة نارية وصولا إلى منطقة مجاورة، قبل أن يقفل عائدا إلى مقر سكنه بدوار أولاد حيدة بجماعة السبيعات بإقليم اليوسفية. في هذا المكان البعيد، يتأبط “بوشعيب” برميلهأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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