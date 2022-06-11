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مجتمع

إضراب في ذكرى انتفاضة 81

منذ 11 دقيقة
أعلنت ثلاث نقابات مركزية عن إضراب عام وطني في 20 يونيو الجاري، يتزامن مع الذكرى 41 لانتفاضة 20 يونيو 1981 بالبيضاء. وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية إن النداء موجه إلى العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، وباقي القطاعات الأخرى، محذرة “الحكومةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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