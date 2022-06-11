ملف الصباح
زيـادات أنهكـت الأسـر
ارتفاع أسعار مختلف البضائع والتضخم وصل إلى مستويات لم تسجل منذ عقود حطمت أسعار البنزين، مع نهاية الأسبوع الجاري، رقما قياسيا جديدا بتجاوزها عتبة 17 درهما للتر، كما تخطى ثمن الغازوال سقف 15 درهما. وتواصل الأسعار منحاها التصاعدي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل أسعار الغاز تقفز إلى مستوياتأكمل القراءة »
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