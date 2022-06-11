fbpx
ملف الصباح

زيـادات أنهكـت الأسـر

منذ 4 دقائق
ارتفاع أسعار مختلف البضائع والتضخم وصل إلى مستويات لم تسجل منذ عقود حطمت أسعار البنزين، مع نهاية الأسبوع الجاري، رقما قياسيا جديدا بتجاوزها عتبة 17 درهما للتر، كما تخطى ثمن الغازوال سقف 15 درهما. وتواصل الأسعار منحاها التصاعدي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل أسعار الغاز تقفز إلى مستوياتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة