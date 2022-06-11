ملف الصباح
منعطف جديد في حياة الأسر
بعضهم باع الشقة والسيارة ومنهم من نقل أبناءه من التعليم الخاص إلى العمومي عرفت أوضاع كثير من الأسر المغربية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار، تغيرات كثيرة أثرت سلبا على حياتها اليومية وظهرت معالمها وانعكاساتها بوضوح، وشكلت منعطفا جديدا في حياتهم. ولم يستطع عدد كبير من المغاربة مسايرة موجة الغلاء، التيأكمل القراءة »
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