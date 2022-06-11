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منعطف جديد في حياة الأسر

منذ 4 دقائق
Médiouna: opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits de consommation
بعضهم باع الشقة والسيارة ومنهم من نقل أبناءه من التعليم الخاص إلى العمومي عرفت أوضاع كثير من الأسر المغربية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار، تغيرات كثيرة أثرت سلبا على حياتها اليومية وظهرت معالمها وانعكاساتها بوضوح، وشكلت منعطفا جديدا في حياتهم. ولم يستطع عدد كبير من المغاربة مسايرة موجة الغلاء، التيأكمل القراءة »


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