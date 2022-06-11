حوادث
“السورسي” لفقيه الفلقة
المحكمة ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف انتهت قضية فقيه الفلقة، التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار فيديو يوثق لعملية الاعتداء على تلامذته بالتعليم العتيق بالإدانة، إذ قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية شفشاون، أول أمس (الخميس)، بإدانة فقيه مسجد دكينة بباب تازة بالحبس الموقوف لمدة ثلاثة أشهر، فيما أدينأكمل القراءة »
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