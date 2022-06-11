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حوادث

مصلون يكبلون جانحا هاجم مسجدا

منذ دقيقتين
أصاب مصليا وكان مبحوثا عنه منذ سنة ووكيل الملك يرسله إلى جنايات الرباط بتهمة محاولة القتل هاجم جانح مصلين داخل مسجد بحي العكاري بالرباط، أخيرا، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى وسط مختلف مصالح المنطقة الأمنية الأولى، سيما أنه كان مبحوثا عنه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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