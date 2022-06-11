ملف الصباح
“بيبـي” مكـان اللحـم الأحمـر
مبيعات “البكري” تراجعت بسبب غلاء أسعارها وضعف القدرة الشرائية “اللحم ما بقاش عندنا الحق ناكلوه راه وصل 75 درهم للكيلو”، “اللهم نديبانيو بالبيبي ولا نبقاو بلاش حيت اللحم غالي على الدرويش”…من بين العبارات التي تكشف كيف دفعت أزمة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عددا من الأسر المتوسطة الحال أوأكمل القراءة »
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