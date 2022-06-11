مجتمع
سطوة أثرياء تحول مسار حافلة
قد يبدو العنوان مثيرا، أو يشير إلى سلوك يترفع عنه الأثرياء ويدخل في خانة الجرائم، لكن الأمر هنا يتعلق بتحويل وجهة حافلة، لم يتم بتهديد السائق وحمل السلاح ضده، بل بمكالمة هاتفية من ثري، أسفرت عن ارتكاب سلوكات خارجة عن القانون والضوابط، وأفرزت مئات المتضررين، بعد إبعاد خط نهاية حافلةأكمل القراءة »
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