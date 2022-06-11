ملف الصباح
“الدولـة الاجتماعيـة” مهددة
أدخلت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي عرفه المغرب، مفهوم “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة في الأسعار، في دائرة الشك، بعد أن استشعر المغاربة أن هذا الارتفاع المهول في الأسعار في كل القطاعات وكأنه يقع خارج رقابة الدولة أو أنها رفعت يدها عن كل شيء. وعاد الحديث مجددا عن مفهوم “الدولةأكمل القراءة »
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