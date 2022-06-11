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ريمونتادا

منذ 13 دقيقة
لا أتحدث عن عودة المنتخب الوطني في مباراته، أول أمس (الخميس)، أمام منتخب جنوب إفريقيا، بل عن المنحنى التصاعدي المخيف للإصابات الجديدة بـ “كوفيد 19”. فوسط انشغالات منظومة الرصد الوبائي بمرض جدري القرود، الذي ظهرت حالة مؤكدة منه في المغرب، ووضع مشتبه في إصابتهم تحت المراقبة، عاد فيروس كورونا ليسجلأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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