حوادث
تطورات في قضية الأب والأستاذ بالدروة
التلميذة تعرضت للضرب وتسلمت شهادة طبية حددت مدة العجز في 20 يوما شهدت قضية الأستاذ والأب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطورا مثيرا، بعدما كشفت تحريات الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (اقليم برشيد) عن معطيات جديدة بخصوص واقعة اعتداء أبي تلميذة على رجل تعليم داخل مؤسسة النجمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا