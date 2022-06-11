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حوادث

تطورات في قضية الأب والأستاذ بالدروة

منذ 11 دقيقة
التلميذة تعرضت للضرب وتسلمت شهادة طبية حددت مدة العجز في 20 يوما شهدت قضية الأستاذ والأب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطورا مثيرا، بعدما كشفت تحريات الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (اقليم برشيد) عن معطيات جديدة بخصوص واقعة اعتداء أبي تلميذة على رجل تعليم داخل مؤسسة النجمةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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