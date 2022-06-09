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وطنية

مكتب السياحة في “سكانير” البرلمان

منذ 33 ثانية
شرع برلمانيون في مجلس النواب، لهم امتدادات في القطاع السياحي، واحد منهم كان يشغل مندوبا جهويا للسياحة، في إعداد العدة، لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية إلى المكتب الوطني للسياحة، الذي ارتفع منسوب الحديث عنه، بخصوص المبالغة في صرف أموال طائلة. وجاء قرار تشكيل مهمة استطلاعية، تزامنا مع إطلاق المكتب الوطنيأكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية


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