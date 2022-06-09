وطنية
بنسعيد: موظفون يتقاضون 160 درهما شهريا
استغرب محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، لوجود أطر مساعدة تابعة لوزارة الثقافة تشتغل، منذ عقود، بأجور تتراوح بين 160 درهما و300 في الشهر. وأكد الوزير، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن هذه الأطر تستعين بمساعدات تقدمها لها جمعيات المجتمع المدني، من أجل استمرارهاأكمل القراءة »
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