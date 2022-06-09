الرياضة
قضية بلاتيني وبلاتر تبلغ محطتها النهائية
أعلنت المحكمة السويسرية أمس (الأربعاء)، أن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوربي “يويفا”، سيحاكمان بتهم فساد واحتيال أمام محكمة سويسرية تتعلق بدفع “فيفا” نحو مليوني دولار لبلاتيني في 2011. ونفى بلاتر وبلاتيني مرارا ارتكابهما أي مخالفة، في ما يتعلق بالواقعة التيأكمل القراءة »
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