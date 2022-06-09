الرياضة
الامتحانات تغيب لاعبين عن المنتخب المتوسطي
وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، الدعوة إلى 20 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها وهران في الفترة بين 25 يونيو الجاري و5 يوليوز المقبل. وعلمت “الصباح”، أن لائحة المنتخب الوطني ضمت عشرةأكمل القراءة »
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