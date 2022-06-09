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وطنية

السكوري‭: ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إستراتيجية‭ ‬جديدة

منذ 19 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭                           (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
أكد‭ ‬يونس‭ ‬السكوري،‭ ‬وزير‭ ‬الإدماج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمقاولة‭ ‬الصغرى‭ ‬والشغل‭ ‬والكفاءات،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إستراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬الشغل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬موضوع‭ ‬التشغيل‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬آخر‭ ‬ومقاربة‭ ‬مغايرة‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬نعيشها،‭ ‬منها‭ ‬الثورة‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬فقدان‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭.‬أكمل القراءة »


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