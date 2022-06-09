وطنية
السكوري: التشغيل في حاجة إلى إستراتيجية جديدة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب في حاجة إلى إستراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الشغل، مضيفا أنه ينبغي أن يطرح موضوع التشغيل من منظور آخر ومقاربة مغايرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي نعيشها، منها الثورة التكنولوجية، التي كانت وراء فقدان عدة مناصب.أكمل القراءة »
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