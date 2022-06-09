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أصالة في حفل بالكويت تحيي النجمة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا في الكويت، يوم 10 يونيو الجاري، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف. وتعيش أصالة حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضيةأكمل القراءة »
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