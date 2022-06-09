fbpx
الرياضة

الأندية تفشل في تدبير ملف الرخص

منذ 12 ثانية
لجنة المراقبة كشفت أن جل فرق القسم الأول والثاني عجزت عن استيعاب المعايير شرعت لجنة مراقبة تدبير الأندية في إجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإداريين بأندية القسم الوطني الأول والثاني، لتكوينهم حول كيفية الرد على متطلبات المرحلة المقبلة، بعد فشل الأندية في الاستجابة لتطلعات اللجنة، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة