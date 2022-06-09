الرياضة
الأندية تفشل في تدبير ملف الرخص
لجنة المراقبة كشفت أن جل فرق القسم الأول والثاني عجزت عن استيعاب المعايير شرعت لجنة مراقبة تدبير الأندية في إجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإداريين بأندية القسم الوطني الأول والثاني، لتكوينهم حول كيفية الرد على متطلبات المرحلة المقبلة، بعد فشل الأندية في الاستجابة لتطلعات اللجنة، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.أكمل القراءة »
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