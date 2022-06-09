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الصباح الفني

عمور‭ ‬يروج‭ ‬لـ‭”‬باقي‭”‬

منذ 27 ثانية
بدأ‭ ‬الفنان‭ ‬حاتم‭ ‬عمور،‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لأحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬باقي‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬صورها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬متابعته‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭. ‬وتعاون‭ ‬حاتم‭ ‬عمور‭ ‬في‭ “‬باقي‭” ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬الكلمات‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬والملحن‭ ‬صلاح‭ ‬مجاهد‭ ‬والموزع‭ ‬الموسيقي‭ ‬حمزة‭ ‬الغازي،‭ ‬وهي‭ ‬عمل‭ ‬ناطق‭ ‬باللهجة‭ ‬المغربية‭.‬ واختار‭أكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية


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