الصباح الفني
عمور يروج لـ”باقي”
بدأ الفنان حاتم عمور، في الترويج لأحدث أعماله الغنائية بعنوان “باقي”، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، الذي سيكون الجمهور على موعد مع متابعته خلال الأسبوع الجاري. وتعاون حاتم عمور في “باقي” مع كاتب الكلمات محمد أمير والملحن صلاح مجاهد والموزع الموسيقي حمزة الغازي، وهي عمل ناطق باللهجة المغربية. واختارأكمل القراءة »
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