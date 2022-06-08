كوفيد-19 : ارتفاع عدد الاصابات

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 938 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 325 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و463 آلفا و987 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و321 ألفا و341 شخصا، مقابل 24 مليونا و839 ألفا و199 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و171 ألفا و972 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و152 ألفا و82 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,3 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (486) والرباط سلا القنيطرة (258)، ومراكش آسفي (91) وطنجة تطوان الحسيمة (26) وسوس ماسة (22) ودرعة تافيلالت (18) وفاس مكناس (17) والشرق (14) والداخلة وادي الذهب (3) وبني ملال خنيفرة (2) وكلميم واد نون (حالة واحدة). وبلغ مجموع الحالات النشطة 3563 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 17 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.