أســــــرة
نصائح
< قراءة ينصح المختصون في التربية أن تكون القراءة للأطفال بجرعات صغيرة كي لا يشعروا بالملل منها. ويمكن بدء الآباء بقراءة الكتب من خلال قصص بسيطة وقصيرة، تجذب اهتمام الطفل الصغير. وينبغي أن تكون القراءة للطفل منذ سن مبكرة، فهي عادة صحية يتبعها العديد من الآباء، كما يمكن الاحتفاظ بمجموعة منأكمل القراءة »
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