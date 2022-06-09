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الرياضة

الوحيدي مدرب تقني لجامعة السلة

منذ 15 ثانية
عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مولاي هشام الوحيدي، مديرا تقنيا وطنيا، خلفا للمدير التقني السابق نور العمري، بعد أن حظي بشبه إجماع أعضاء المكتب المديري، خلال اجتماع عقد بتقنية المناظرة المرئية، عن بعد الأسبوع الماضي. وعلمت “الصباح”، أن جامعة السلة فاجأت المدير التقني السابق بتعيين خلف له، في الوقتأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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