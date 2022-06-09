الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج “يخيفني الصمت أكثر من الضجيج، الأول خادع والثاني مفضوح، ولهذا نحتاط له قبل حدوثه”. بلمير كتبت رجاء بلمير تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “من يحبك يرى فيك جمالا لا تراه أنت في نفسك”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر على حسابها الرسمي على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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