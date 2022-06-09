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العاصمي‭… ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الصابون‭ ‬البلدي

منذ 29 ثانية
عصام‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬بمشروعه‭ ‬الشبابي‭    (‬خاص‭)‬
بدأ‭ ‬بوسائل‭ ‬وإمكانيات‭ ‬بسيطة‭ ‬ومشروعه‭ ‬تطور‭ ‬بعد‭ ‬استفادته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية لم‭ ‬يكن‭ ‬طريق‭ ‬نجاح‭ ‬الشاب‭ ‬عصام‭ ‬العاصمي،‭ ‬يسيرا‭ ‬ولا‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورود،‭ ‬لكنه‭ ‬تجاوز‭ ‬المثبطات‭ ‬وحقق‭ ‬طموحه‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬مشروع‭ ‬مميز‭ ‬لإنتاج‭ ‬مواد‭ ‬التجميل‭ ‬والصابون‭ ‬البلدي‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬طبيعية‭ ‬خالصة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬مضرب‭ ‬المثل‭ ‬المحتذى‭ ‬به‭. ‬طموحه‭ ‬لم‭أكمل القراءة »


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