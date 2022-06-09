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العاصمي… خبرة في إنتاج الصابون البلدي
بدأ بوسائل وإمكانيات بسيطة ومشروعه تطور بعد استفادته من دعم مبادرة التنمية البشرية لم يكن طريق نجاح الشاب عصام العاصمي، يسيرا ولا مفروشا بالورود، لكنه تجاوز المثبطات وحقق طموحه في تأسيس مشروع مميز لإنتاج مواد التجميل والصابون البلدي من مواد طبيعية خالصة، حتى أصبح مضرب المثل المحتذى به. طموحه لمأكمل القراءة »
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