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الرياضة

طاولة الفتح تتوج الأبطال

منذ 15 ثانية
آباء وأولياء اللاعبين يستنكرون ويطالبون بالتغيير نابت طاولة الفتح الرياضي عن الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها، في تكريم لاعبيها الذين فازوا بالبطولة في المنافسات الفردية. واختار الفتح الرياضي الأربعاء الماضي، تسليم الكؤوس والميداليات للمتوجين بمقر النادي بحضور أولياء أمور اللاعبين. وقال أنس زياتي، رئيس الفتح، في كلمة قبل انطلاقة الحفل،أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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