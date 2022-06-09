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حوادث

إدانة مغتصبي مطلقة بأزمور

منذ 5 دقائق
استدرجها أحدهما إلى منزله تحت التهديد ووثق الجريمة بالصوت والصورة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانحين من ذوي السوابق القضائية، وحكمت على الأول بـ8 سنوات سجنا والثاني بخمس سنوات سجنا، بعد متابعتهما بجناية الاغتصاب والاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح وعدم ارتداء الكمامة والسكر العلني والتهديد والتشهير عبرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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