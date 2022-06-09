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الرياضة

15 عداء في بطولة إفريقيا

منذ 15 ثانية
يدخل المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى غمار منافسات بطولة إفريقيا للكبار، التي تحتضنها جزر موريس خلال الفترة بين 8 و12 يونيو الجاري، بمشاركة 15 عداء. وأكد عبد الله بوكراع، المدير التقني الوطني، أن المنتخب الوطني سيشارك في فئة الذكور بتسعة عدائين، ويتعلق الأمر بعبد العاطي الكص وأسامة نبيل في 800أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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