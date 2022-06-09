الرياضة
نادال: لا أستطيع اللعب دون حقن
نجم التنس العالمي قال إنه قدم عروضا جيدة برولان غاروس قال البطل الإسباني، رافاييل نادال، الفائز أخيرا ببطولة رولان غاروس للتنس الفرنسية للمرة 14، إنه لا يفكر في العودة لصدارة الترتيب العالمي، لأنه لا يملك الإمكانيات لذلك. وأوضح نادال في حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه يحقن قدمه اليسرى قبلأكمل القراءة »
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