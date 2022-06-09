fbpx
الرياضة

نادال: لا أستطيع اللعب دون حقن

منذ ساعة واحدة
نجم التنس العالمي قال إنه قدم عروضا جيدة برولان غاروس قال البطل الإسباني، رافاييل نادال، الفائز أخيرا ببطولة رولان غاروس للتنس الفرنسية للمرة 14، إنه لا يفكر في العودة لصدارة الترتيب العالمي، لأنه لا يملك الإمكانيات لذلك. وأوضح نادال في حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه يحقن قدمه اليسرى قبلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة