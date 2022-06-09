أســــــرة
التوحد… “التشخيص” الجاهز
يعتبر تشخيص اضطراب التوحد، من مهام اختصاصيين وخبراء في علم النفس وغيرهم، والتأكيد أن الطفل يعاني هذا النوع من الاضطراب، يتطلب إخضاعه للعديد من الحصص لتعديل السلوك والنطق أيضا، لكن مؤسسات تعليمية تعتبره “الحل” الجاهز من أجل التخلص من الأطفال، ومطالبة آبائهم بنقلهم إلى مدارس أخرى، لأنهم يعانون التوحد. فرغمأكمل القراءة »
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