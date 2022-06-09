الرياضة
الدبلوم يحيي الجيل الذهبي لخريبكة
حصل سبعة مدربين من خريبكة، خمسة منهم من الجيل الذهبي لأولمبيك خريبكة لكرة القدم، على دبلوم التدريب كاف «باء»، عقب خضوعهم لدورة تكوينية بخنيفرة، نظمت من قبل عصبة بني ملال خنيفرة. ونال محمد مرصادي وعبد الصمد وراد ورضوان بقلال وجمال تريكي ومحمد عركام ورشيد نصري وإبراهيم المنفلوطي، دبلوم التدريب كافأكمل القراءة »
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