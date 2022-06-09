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أســــــرة

4 خطوات للتعامل مع أنانية الطفل

منذ 35 ثانية
يعتبر من الطبيعي أن يكون الطفل أنانيا في السنوات الأولى من عمره، لكن إذا ستمر الوضع يكون في حاجة إلى طرق خاصة للتعامل معه. وهناك أربع نصائح مهمة ينبغي اتباعها، أولاها أنه يجب على الأم أن تستخدم المدح باعتدال وفي الوقت المناسب، حتى لا يتحول الأمر إلى نتائج عكسية ويصابأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية


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