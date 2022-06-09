أســــــرة
4 خطوات للتعامل مع أنانية الطفل
يعتبر من الطبيعي أن يكون الطفل أنانيا في السنوات الأولى من عمره، لكن إذا ستمر الوضع يكون في حاجة إلى طرق خاصة للتعامل معه. وهناك أربع نصائح مهمة ينبغي اتباعها، أولاها أنه يجب على الأم أن تستخدم المدح باعتدال وفي الوقت المناسب، حتى لا يتحول الأمر إلى نتائج عكسية ويصابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا