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أســــــرة

وصفات مع كراميلا

منذ 29 ثانية
سلطة طبقات المقادير  معكرونة طماطم تونة كمية من الباربا صلصة المايونيز القليل من الملح والفلفل الأسود خيار ذرة معلبة للتزيين طماطم صغيرة  وبيض السمان طريقة الحضير نضع المعكرونة صغيرة الحجم في إناء به ماء مغلى والقليل من الملح، ويوضع فوق النار ل8 دقائق. بعدما تنضج المعكرونة نضعها في إناء أخرى،أكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية


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