وطنية
أيت الطالب: نحتاج ربع قرن لسد خصاص الأطباء
تراجع وضعهم الاجتماعي شجع على الهجرة نحو الخارج قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المغرب يحتاج إلى ربع قرن، لسد الخصاص في مجال توفير الأطباء والممرضين، بسبب قلة عدد الخريجين كل سنة، الذي لا يتجاوز 1200 طبيب، وهي النسبة التي اعتبرها الوزير غير كافية لسد حاجياتأكمل القراءة »
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