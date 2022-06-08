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وطنية

أيت‭ ‬الطالب‭: ‬نحتاج‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬لسد‭ ‬خصاص‭ ‬الأطباء‭ ‬

منذ 43 ثانية
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬سابقة‭ ‬للأطباء‭       (‬أرشيف‭)‬
تراجع‭ ‬وضعهم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬شجع‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬نحو‭ ‬الخارج‭ ‬ قال‭ ‬خالد‭ ‬آيت‭ ‬الطالب،‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬لسد‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين،‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬الخريجين‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬1200‭ ‬طبيب،‭ ‬وهي‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرها‭ ‬الوزير‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لسد‭ ‬حاجيات‭أكمل القراءة »


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