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أســــــرة

‭”‬جينز‭” ‬البحارة‭ ‬إطلالة‭ ‬الموسم

منذ 34 ثانية
يمكن‭ ‬تنسيقه‭ ‬مع‭ ‬بلوزة‭ ‬وبليزر‭ ‬وحذاء‭ ‬بكعب‭ ‬عال ‭ (‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬مكانا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬موضة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬ينصح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬كل‭ ‬امرأة،‭ ‬سروال‭ ‬جينز‭ ‬البحارة‭.‬ ويؤكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬جينز‭ ‬البحارة‭ ‬يمثل‭ ‬نجم‭ ‬الموضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬إذ‭ ‬يمنح‭ ‬المرأة‭ ‬إطلالة‭ ‬أنيقة‭ ‬ومريحة‭.‬ ويتميز‭ ‬جينز‭ ‬البحارة‭ ‬بقصة‭ ‬ذات‭ ‬وسط‭ ‬عال‭ ‬وأرجل‭أكمل القراءة »


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