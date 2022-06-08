أســــــرة
”جينز” البحارة إطلالة الموسم
يعتبر خبراء الموضة أنه من القطع التي وجدت مكانا لها في موضة الصيف المقبل، والتي ينصح أن تكون في خزانة كل امرأة، سروال جينز البحارة. ويؤكد الخبراء أن جينز البحارة يمثل نجم الموضة النسائية في الصيف، إذ يمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة. ويتميز جينز البحارة بقصة ذات وسط عال وأرجلأكمل القراءة »
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