الصباح الفني
جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة
بنسعيد يسلم الجوائز لمشاركين من دول مختلفة في حفل بمعرض الكتاب احتضنت قاعة “رباط الفتح” بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الأحد الماضي، حفل تسليم جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة، التي يمنحها المركز العربي للأدب الجغرافي ارتياد الآفاق، من قبل مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفاز خلال النسخة العشرين من جوائزأكمل القراءة »
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