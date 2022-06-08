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الصباح الفني

جوائز‭ ‬ابن‭ ‬بطوطة‭ ‬لأدب‭ ‬الرحلة

منذ 33 ثانية
حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬ابن‭ ‬بطوطة‭     (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
بنسعيد‭ ‬يسلم‭ ‬الجوائز‭ ‬لمشاركين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بمعرض‭ ‬الكتاب احتضنت‭ ‬قاعة‭ “‬رباط‭ ‬الفتح‭” ‬بالمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬ابن‭ ‬بطوطة‭ ‬لأدب‭ ‬الرحلة،‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للأدب‭ ‬الجغرافي‭ ‬ارتياد‭ ‬الآفاق،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مهدي‭ ‬بنسعيد،‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وفاز‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬جوائز‭أكمل القراءة »


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