الرياضة
السوالم يسترجع هدافه الصهد
تنفس شباب السوالم الصعداء، بعودة هدافه مصطفى الصهد، إلى الحصص التدريبية، استعدادا لمباراة سريع وادي زم، لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. والتحق الصهد بالتداريب الجماعية لشباب السوالم، التي يقودها زكرياء عبوب، بمساعدة رضوان حمصاوي، والمعد البدني محمد كروان، ومدرب حراس المرمى عمر لكروشي، وتجرى بملعب تيسيما بالبيضاء. ويقودأكمل القراءة »
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