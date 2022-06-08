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وطنية

الخطاط‭ ‬يفضح‭ ‬خطة‭ “‬بوليساريو‭”‬

منذ 54 ثانية
قال‭ ‬إن‭ ‬تهديدات‭ ‬الميليشيات‭ ‬مجرد‭ ‬دعاية‭ ‬تحاول‭ ‬عبثا‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬الوافدين‭ ‬على‭ ‬الصحراء لم‭ ‬يتأخر‭ ‬ينجا‭ ‬الخطاط،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جهة‭ ‬الداخلة‭ ‬وادي‭ ‬الذهب،‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تهديدات‭ ‬ميليشات‭ ‬بوليساريو‭ ‬باستهداف‭ ‬مدن‭ ‬الأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬بهجمات‭ ‬انتحارية،‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬مجرد‭ ‬دعاية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭. ‬ وقال‭ ‬القيادي‭ ‬الاستقلالي‭أكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية


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