وطنية
الخطاط يفضح خطة “بوليساريو”
قال إن تهديدات الميليشيات مجرد دعاية تحاول عبثا التأثير على المستثمرين الوافدين على الصحراء لم يتأخر ينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، في الرد على تهديدات ميليشات بوليساريو باستهداف مدن الأقاليم الجنوبية بهجمات انتحارية، واصفا إياها بأنها مجرد دعاية تتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة. وقال القيادي الاستقلاليأكمل القراءة »
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