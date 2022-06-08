أســــــرة
مذاق الطعام في الهواء الطلق أفضل
يفضل كثير من الأشخاص خلال فصلي الربيع والصيف وكلما كانت الظروف المناخية مناسبة تناول الطعام خارج أسوار البيوت ووسط الطبيعة، الأمر الذي تكون له انعكاسات إيجابية. وأكدت الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية أن الطعام المألوف يبدو في الهواء الطلق ألذ والشهية أفضل، موضحة “يحصل الجسم في الهواء الطلق وفيأكمل القراءة »
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