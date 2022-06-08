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أســــــرة

مذاق‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬أفضل

منذ 39 ثانية
الأوكسجين‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الشهية‭ (‬خاص‭)‬
يفضل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬فصلي‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬وكلما‭ ‬كانت‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭ ‬مناسبة‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬البيوت‭ ‬ووسط‭ ‬الطبيعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭.‬ وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ناتاليا‭ ‬كروغلوفا،‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬الطعام‭ ‬المألوف‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬ألذ‭ ‬والشهية‭ ‬أفضل،‭ ‬موضحة‭ “‬يحصل‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬وفي‭أكمل القراءة »


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