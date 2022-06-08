الرياضة
السريع يعقد جمعه منتصف يوليوز
عقد مكتب سريع وادي زم اجتماعا مطولا تداول فيه مجموعة من الإكراهات التي يعانيها الفريق هذا الموسم، والآفاق المستقبلية، وقرر بإجماع الحاضرين عقد جمع عام عاد مع انتخاب مكتب مديري جديد. وأكد بلاغ سريع وادي زم أن الجمع العام العادي سيقام في أجل أقصاه 17 يوليوز المقبل، أي بعد نهايةأكمل القراءة »
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